Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

L'inchiesta pubblica dal 14 ottobre al 13 novembre 2024

L'inchiesta pubblica è una procedura codificata, che precede le principali decisioni o l'attuazione di operazioni di pianificazione territoriale, siano esse di origine pubblica o privata, il cui scopo è garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico.

L'inchiesta pubblica mirava a:

  • Garantire l'informazione del pubblico presentando le caratteristiche del progetto, le condizioni per la sua integrazione nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio;
  • Raccogliere l'espressione del maggior numero al fine di garantire che siano presi in considerazione per l'apprezzamento del progetto;
  • Rendere compatibile il piano urbano intercomunale locale dell'istituzione pubblica Paris Est Marne & Bois: consiste nel modificare e rendere coerente questo documento con il progetto;
  • consentire infine di prendere in considerazione le osservazioni e le proposte ricevute durante l'indagine dalla commissione d'inchiesta e dall'amministrazione aggiudicatrice;
  • Consentire alle autorità competenti di decidere sull'utilità pubblica del progetto.

L'inchiesta pubblica si è svolta dal 14 ottobre al 13 novembre 2024. Per questa inchiesta pubblica guidata dalla Prefettura coordinatrice della Val-de-Marne, la commissione d'inchiesta indipendente è stata nominata dal Tribunale amministrativo di Melun.

LA PREPARAZIONE DELL'INCHIESTA - La prefettura verifica che il fascicolo dell'inchiesta pubblica sia completo. Deferisce quindi la questione all'autorità ambientale e quindi al tribunale amministrativo.Il tribunale amministrativo nomina la commissione d'inchiesta. / DURANTE L'INCHIESTA - La Commissione d'inchiesta ha il compito di garantire che l'inchiesta pubblica si svolga e che il pubblico sia adeguatamente informato: raccoglie anche le osservazioni del pubblico. I partecipanti (abitanti e stakeholder del territorio) danno la loro opinione e condividono le loro osservazioni sul progetto. / DOPO L'INCHIESTA - 30 giorni dopo la fine dell'inchiesta pubblica, la commissione d'inchiesta redige una relazione sullo stato di avanzamento dell'inchiesta ed esprime il suo parere sul progetto. Sulla base di tale parere, il Prefetto decide sull'utilità pubblica del progetto, al più tardi un anno dopo la chiusura dell'indagine. I primi lavori possono quindi essere avviati.

Come partecipare

Dal 14 ottobre al 13 novembre 2024 sono state proposte diverse modalità di partecipazione per esprimere la propria opinione sul progetto Bus Bords de Marne.

Vuoi sapere tutto sul progetto?

Tutti i documenti costituenti il fascicolo di indagine sono stati consultabili per tutta la durata dell'indagine sulla piattaforma dedicata. Ora possono essere consultati sulla mediateca di questo sito.

Accedi alla libreria multimediale

Informati

Partecipa

  • I registri cartacei erano disponibili nei municipi del percorso, nella prefettura e durante gli uffici mobili.
  • Un registro digitale era disponibile sul portale dedicato.
  • Lei ha potuto inviare i suoi pareri alla commissione d'inchiesta per posta elettronica: [email protected] o per posta: al presidente della commissione d'inchiesta sul progetto Bus Bords de Marne
    Prefettura di Val-de-Marne
    DCPPAT/BEPUP
    21/29 Avenue du Général de Gaulle
    94000 Créteil

Scambio

  • Incontro pubblico
    Martedì 5 novembre 2024 ore 19:30
    Neuilly-sur-Marne
    Municipio - Sala matrimoni al 1° piano

Uffici della commissione d'inchiesta

Municipio di Perreux-sur-Marne, al primo piano, nella sala commissioni:

  • Martedì 15 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
  • Lunedì 28 ottobre dalle 8:30 alle 11:30
  • Mercoledì 13 novembre dalle 14:30 alle 17:30

 

Città di Fontenay-sous-Bois, Servizi tecnici e urbanistica, Direzione dello sviluppo urbano, 6 rue de l'Ancienne Mairie:

  • Martedì 15 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
  • Venerdì 8 novembre dalle 9:00 alle 12:00

 

Municipio di Neuilly-Plaisance, Sala degli eletti:

  • Sabato 19 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
  • Venerdì 8 novembre dalle 14:00 alle 17:00

 

Municipio di Neuilly-sur-Marne, Al secondo piano, nella sala Guérin:

  • Sabato 19 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
  • Giovedì 31 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
  • Venerdì 8 novembre dalle 15:00 alle 18:00

 

Municipio di Gagny, Salon Lucien Millet:

  • Lunedì 14 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
  • Martedì 29 ottobre dalle 9:00 alle 12:00

 

Municipio di Gournay-sur-Marne, Sala dei matrimoni:

  • Venerdì 18 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
  • Mercoledì 30 ottobre dalle 9:00 alle 12:00

 

Municipio di Chelles, Sala del Consiglio Comunale:

  • Sabato 19 ottobre dalle 9:00 alle 12:00

 

Hotline mobili:

  • Gare Val de Fontenay, sul piazzale della stazione RER: martedì 29 ottobre dalle 9:30 alle 12:00
  • Stazione Neuilly-Plaisance, sul piazzale della stazione RER: martedì 29 ottobre dalle 15:00 alle 18:00
  • Gare Chelles-Gournay, sul piazzale della stazione RER: lunedì 4 novembre dalle 14:00 alle 17:00