L'inchiesta pubblica dal 14 ottobre al 13 novembre 2024

L'inchiesta pubblica mirava a:
- Garantire l'informazione del pubblico presentando le caratteristiche del progetto, le condizioni per la sua integrazione nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio;
- Raccogliere l'espressione del maggior numero al fine di garantire che siano presi in considerazione per l'apprezzamento del progetto;
- Rendere compatibile il piano urbano intercomunale locale dell'istituzione pubblica Paris Est Marne & Bois: consiste nel modificare e rendere coerente questo documento con il progetto;
- consentire infine di prendere in considerazione le osservazioni e le proposte ricevute durante l'indagine dalla commissione d'inchiesta e dall'amministrazione aggiudicatrice;
- Consentire alle autorità competenti di decidere sull'utilità pubblica del progetto.
L'inchiesta pubblica si è svolta dal 14 ottobre al 13 novembre 2024. Per questa inchiesta pubblica guidata dalla Prefettura coordinatrice della Val-de-Marne, la commissione d'inchiesta indipendente è stata nominata dal Tribunale amministrativo di Melun.