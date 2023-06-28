Gli studi preliminari, e in particolare gli studi sul traffico, hanno confermato la scelta della modalità: la costruzione di corsie dedicate agli autobus e l'implementazione di una nuova linea di autobus di alto livello (BRT) con autobus con maggiore capacità rispondono alle sfide del viaggio.
Scopri il progetto
Perché il Bus Bords de Marne?
Un'esigenza crescente
di una soluzione di
Trasporto efficiente
Il territorio in rapida evoluzione dipende fortemente dalla rete ferroviaria per l'accesso ai posti di lavoro nel cuore della metropoli. Questa necessità di un trasporto pubblico efficiente aumenterà ulteriormente con l'arrivo di molti progetti urbani (entro il 2035: + 16.000 posti di lavoro e + 41.000 abitanti nei 7 comuni attraversati / + 1.000 posti di lavoro + 6.000 abitanti in un raggio di 500 m intorno al Bus Bords de Marne).
Un asse strutturante
Collegamento
Stazioni
L'ex RN34 serve 3 stazioni strutturanti (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay) che attualmente forniscono l'accesso a 3 linee forti (RER E, RER A, linea P) a cui si aggiungeranno altre 3 linee all'orizzonte di realizzazione del progetto: T1 estesa a Val de Fontenay, nuove linee della metropolitana 15 e 16.
Sfide
traffico
sull'ex RN34
Le linee di autobus del settore svolgono un ruolo essenziale nel fornire la rete ferroviaria, ma stanno vivendo difficoltà di traffico su questo asse, soprattutto nelle ore di punta. Queste difficoltà incidono sulla regolarità delle linee, soprattutto per la linea 113 che utilizza l'ex RN34.
Il desiderio di
riqualificare l'ex RN34
su un viale urbano
Questa strada è molto trafficata e attraversa aree residenziali. L'obiettivo è quello di riqualificarlo come un viale urbano più tranquillo e migliorare gli spazi per pedoni, ciclisti e mezzi pubblici.
Quali sono gli obiettivi?
Il progetto Bus Bords de Marne mira a migliorare gli spostamenti quotidiani degli utenti e a sostenere lo sviluppo del territorio:
- Offrire un mezzo di trasporto pubblico efficiente, un'alternativa attraente all'auto privata per raggiungere le stazioni della zona;
- Migliorare la qualità degli spazi pubblici e rafforzare l'urbanità dell'asse.
Mappa dell'evoluzione della rete di trasporto pubblico nell'orizzonte di messa in servizio del progetto, tra cui RER A, RER E, Linea P, nuove linee della metropolitana 15 e 16, estensione del T1 a Val de Fontenay.
Focus: strutturare progetti di sviluppo e progetti di trasporto sul territorio
Strutturare progetti di sviluppo territoriale
Linea 15 della metropolitana che serve la stazione di Val-de-Fontenay
Linea 16 della metropolitana che serve la stazione di Chelles-Gournay
Il prolungamento del tram T1 fino a Val de Fontenay
La riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay
La riqualificazione della stazione RER di Neuilly-Plaisance
La riqualificazione del polo di Chelles-Gournay
Il prolungamento della RER E verso ovest fino a Mantes-la-Jolie (EOLE)