Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Sfoglia il percorso

Il percorso e le stazioni selezionate

L'autobus Bords de Marne percorrerà circa 8,5 chilometri e servirà 17 stazioni. Attraversa 7 comuni (Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gagny, Gournay-sur-Marne e Chelles) e 3 dipartimenti (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne). Il progetto è accompagnato dalla costruzione di una pista ciclabile continua da Val de Fontenay a Chelles-Gournay e da una riorganizzazione della rete di autobus locali. I terminal saranno situati nel futuro hub degli autobus a est di Val de Fontenay e all'interno del nodo degli autobus di Chelles-Gournay.

 

I nomi delle stazioni sono provvisori. Saranno finalizzati poco prima della messa in servizio, in consultazione con le autorità locali.

Sinottico provvisorio semplificato della futura linea Bus Bords de Marne e delle 17 stazioni: Val de Fontenay RER e Carnot in interconnessione con la RER A, E, la nuova linea 15 della metropolitana, il tram T1 esteso e gli autobus locali, Avron, Jules Ferry, Jouleau, Neuilly Plaisance RER in interconnessione con RER A, Aristide Briand, Foch - de Gaulle, Place de la Résistance, Verdun, Blancheville - Ville Evrard, Maison Blanche, L'Avenir, Pointe de Gournay, Rue du Port, Foch, Chelles-Gournay RER in interconnessione con la RER E, la linea P, la futura linea 16 della metropolitana e gli autobus locali.

L'inserimento di corsie dedicate al Bus Bords de Marne

Tenendo conto delle caratteristiche urbane, storiche e paesaggistiche specifiche di ciascun settore, risponde a obiettivi a volte complessi da conciliare:

  • Organizzare le strade per migliorare il funzionamento del trasporto pubblico, promuovere modalità attive (pedoni, ciclisti) e consentire il flusso del traffico stradale;
  • Integrare tutte le funzionalità necessarie per il funzionamento urbano: accesso al lungomare, parcheggi, consegne, trasporti eccezionali, accesso di emergenza, ecc. ;
  • Ridurre al minimo le acquisizioni di terreni;
  • Limitare gli effetti sugli alberi e sull'ambiente in generale;
  • Ottimizzare i costi di investimento e operativi del progetto.

> Ulteriori informazioni sulle configurazioni di inserimento corsie bus

Mappa che mostra gli sviluppi a lungo termine, dopo la messa in servizio del Bus Bords de Marne e 2 anni dopo la messa in servizio della linea 15 sulla sezione tra le stazioni Aristide Briand e Verdun:

Mappa che mostra gli sviluppi a lungo termine, dopo la messa in servizio del Bus Bords de Marne e 2 anni dopo la messa in servizio della linea 15 sulla sezione tra le stazioni Aristide Briand e Verdun

Un percorso sequenziale

Per una maggiore leggibilità, il tracciato è diviso in sette sezioni distinte.

Immagine decorativa
1: Il triangolo e il capolinea della Val de Fontenay
5: Dalla stazione di Blancheville-Ville Evrard alla stazione L'Avenir
2: Stazioni di Avron, Jules Ferry e Jouleau
6: Dalla Pointe de Gournay all'ingresso di Chelles
3: La stazione RER di Neuilly-Plaisance
7: La stazione Foch e il capolinea alla stazione di Chelles-Gournay
4: Dalla stazione Aristide Briand alla stazione di Verdun