Sfoglia il percorso

L'inserimento di corsie dedicate al Bus Bords de Marne
Tenendo conto delle caratteristiche urbane, storiche e paesaggistiche specifiche di ciascun settore, risponde a obiettivi a volte complessi da conciliare:
- Organizzare le strade per migliorare il funzionamento del trasporto pubblico, promuovere modalità attive (pedoni, ciclisti) e consentire il flusso del traffico stradale;
- Integrare tutte le funzionalità necessarie per il funzionamento urbano: accesso al lungomare, parcheggi, consegne, trasporti eccezionali, accesso di emergenza, ecc. ;
- Ridurre al minimo le acquisizioni di terreni;
- Limitare gli effetti sugli alberi e sull'ambiente in generale;
- Ottimizzare i costi di investimento e operativi del progetto.
Mappa che mostra gli sviluppi a lungo termine, dopo la messa in servizio del Bus Bords de Marne e 2 anni dopo la messa in servizio della linea 15 sulla sezione tra le stazioni Aristide Briand e Verdun: