Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Dalla stazione di Blancheville - Ville Evrard alla stazione di L'Avenir

In questo tratto, l'autobus Bords de Marne prende Avenue Jean Jaurès a Neuilly-sur-Marne tra Avenue de Blancheville e Pointe de Gournay. Serve le stazioni di Blancheville – Ville-Evrard, Maison Blanche e L'Avenir.

Le questioni chiave sono:

  • Sostenere lo sviluppo dei quartieri Maison Blanche e Ville Évrard, servire le strutture scolastiche del settore e il parco dipartimentale della Haute-Île;
  • Rendere più qualitativi gli sviluppi a favore delle modalità attive;
  • Preservare il più possibile il patrimonio arboreo.
Piano del progetto di concessione di Fontenay-Alouettes (a sinistra) e focus sulla ZAC Marais Point Joncs-Marins (a destra)

Strutturare progetti di sviluppo territoriale

Leggi

Percorso e layout selezionati

Vista d'intenti della stazione Maison Blanche, avenue Jean Jaurès a Neuilly-sur-Marne
Tenendo conto delle condizioni di traffico modellate all'orizzonte della messa in servizio del Bus Bords de Marne, il progetto prevede di mantenere una sola corsia di traffico stradale per senso di marcia e, occasionalmente, una corsia aggiuntiva per facilitare il flusso dei flussi in avvicinamento agli incroci principali.

Questo principio di pianificazione consente di:

  • Preservare gli alberi esistenti su entrambi i lati dell'asse;
  • Facilitare gli spostamenti di pedoni e ciclisti con marciapiedi allargati e continuità ciclabile integrata nella rete Vélo Île-de-France.
Percorso e strutture selezionate per la stazione di Blancheville - Ville Evrard alla stazione di L'Avenir

Visualizza il settore in 3D

A bordo dell'autobus, di stazione in stazione è possibile scoprire in video 3D l'intenzione degli sviluppi finali del Bus Bords de Marne su questo settore. In ogni stazione, un panorama a 360° consente di visualizzare in modo più preciso le pensiline degli autobus e la vista pedonale (basta spostare la telecamera con il mouse sul computer o con il dito indice sul cellulare).

Nota: queste opinioni di intenti hanno lo scopo di fornire una prima panoramica degli adeguamenti proposti in questa fase degli studi. Alcuni aspetti sono quindi suscettibili di evolvere nel prosieguo degli studi, o non sono figurati nello stato, come i semafori.
Questa versione può essere visualizzata su desktop o dispositivi mobili. Una versione ad alta definizione sarà messa online nelle prossime settimane e sarà disponibile sul computer

