Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Dalla Pointe de Gournay all'ingresso di Chelles

Su questo tratto, l'autobus Bords de Marne prende la rue de Paris a Neuilly-sur-Marne e l'avenue du Maréchal Foch tra Gagny, Gournay-sur-Marne e Chelles fino all'incrocio con l'avenue du Général de Gaulle a Chelles. Serve le stazioni di Pointe de Gournay e Rue du Port.

Le questioni chiave sono:

  • Migliorare la qualità urbana dell'asse e riqualificare l'ingresso a Chelles;
  • Sostenere lo sviluppo di progetti urbani nel settore;
  • Fornire strutture adeguate a livello dei principali incroci per i diversi modi di trasporto;
  • Conserva il più possibile gli allineamenti degli alberi.

Percorso e layout selezionati

Immagine decorativa
Vue d’intention au niveau de la station Pointe de Gournay sur l'avenue Jean-Jaurès, à Neuilly-sur-Marne

Vista d'intenti alla stazione Pointe de Gournay in Avenue Jean-Jaurès, a Neuilly-sur-Marne

Il progetto prevede che le corsie dedicate al Bus Bords de Marne siano costruite al centro della strada dalla Pointe de Gournay alla rue Albert Camus (nella continuità della sequenza precedente), quindi sul lato nord della strada fino alla stazione di Rue du Port. Questo posizionamento faciliterà l'attraversamento da parte dell'autobus Bords de Marne di due importanti incroci che saranno trasformati in rotatorie all'uscita della rue de Gournay e all'incrocio con l'avenue du Maréchal Foch e l'avenue du Général De Gaulle.

Inoltre, due corsie di traffico stradale sono mantenute sulla sequenza, una per senso di marcia, in linea con le proiezioni del traffico stradale nell'orizzonte del progetto. Sono inoltre previsti un ampliamento dei marciapiedi esistenti e una continuità ciclabile collegata allo sviluppo esistente sull'Avenue du Général de Gaulle a Chelles. Questi sviluppi consentono di preservare e completare i filari di alberi esistenti e di vegetare ulteriormente lo spazio pubblico.

Percorso e strutture selezionate dalla Pointe de Gournay all'ingresso di Chelles

Percorso e strutture selezionate dalla Pointe de Gournay all'ingresso di Chelles

Visualizza il settore in 3D

A bordo dell'autobus, di stazione in stazione è possibile scoprire in video 3D l'intenzione degli sviluppi finali del Bus Bords de Marne su questo settore. In ogni stazione, un panorama a 360° consente di visualizzare in modo più preciso le pensiline degli autobus e la vista pedonale (basta spostare la telecamera con il mouse sul computer o con il dito indice sul cellulare).

Nota: queste opinioni di intenti hanno lo scopo di fornire una prima panoramica degli adeguamenti proposti in questa fase degli studi. Alcuni aspetti sono quindi suscettibili di evolvere nel prosieguo degli studi, o non sono figurati nello stato, come i semafori.
Questa versione può essere visualizzata su desktop o dispositivi mobili. Una versione ad alta definizione sarà messa online nelle prossime settimane e disponibile su un computer.

Avvia visualizzazione
Immagine decorativa
Iscriviti alle notizie