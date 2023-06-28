Dalla Pointe de Gournay all'ingresso di Chelles

Il progetto prevede che le corsie dedicate al Bus Bords de Marne siano costruite al centro della strada dalla Pointe de Gournay alla rue Albert Camus (nella continuità della sequenza precedente), quindi sul lato nord della strada fino alla stazione di Rue du Port. Questo posizionamento faciliterà l'attraversamento da parte dell'autobus Bords de Marne di due importanti incroci che saranno trasformati in rotatorie all'uscita della rue de Gournay e all'incrocio con l'avenue du Maréchal Foch e l'avenue du Général De Gaulle.

Inoltre, due corsie di traffico stradale sono mantenute sulla sequenza, una per senso di marcia, in linea con le proiezioni del traffico stradale nell'orizzonte del progetto. Sono inoltre previsti un ampliamento dei marciapiedi esistenti e una continuità ciclabile collegata allo sviluppo esistente sull'Avenue du Général de Gaulle a Chelles. Questi sviluppi consentono di preservare e completare i filari di alberi esistenti e di vegetare ulteriormente lo spazio pubblico.