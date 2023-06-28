Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

La stazione Foch e il capolinea alla stazione di Chelles Gournay

Su questo tratto, l'autobus Bords de Marne prende l'Avenue du Maréchal Foch e raggiunge la stazione di Chelles-Gournay. Serve la stazione Foch e poi il capolinea Chelles-Gournay all'interno del nodo degli autobus esistente.

Le questioni chiave sono:

  • Garantire un collegamento efficiente tra il Bus Bords de Marne e le altre linee che servono il polo di Chelles-Gournay;
  • Il mantenimento di un'offerta di parcheggi, accessi lungo il fiume, marciapiedi e percorsi confortevoli in connessione con il tessuto residenziale, commerciale e le strutture pubbliche;
  • Conserva il più possibile gli allineamenti degli alberi.

Nel progetto presentato durante la consultazione preliminare, è stato proposto di creare una corsia dedicata agli autobus sull'Avenue du Maréchal Foch solo in direzione di Chelles-Gournay. Questo sviluppo ha richiesto la rimozione di alcuni degli alberi esistenti.

Percorso e layout selezionati

Vista d'intenti della stazione Foch, in Avenue du Maréchal Foch a Chelles
Vue d'intention de la station Foch, sur l'avenue du Maréchal Foch à Chelles

Vista d'intenti della stazione Foch, in Avenue du Maréchal Foch a Chelles

Il progetto prevede ora che gli autobus circolino nel traffico generale, senza corsie dedicate. Le condizioni del traffico modellate all'orizzonte della messa in servizio hanno confermato questa fattibilità, installando semafori su alcuni incroci per dare priorità agli autobus. Ciò consente di preservare il patrimonio boschivo dell'asse, di inserire strutture ciclabili lungo il percorso e di mantenere un massimo di parcheggi in questa zona commerciale.

Il progetto prevede anche lo sviluppo di un parcheggio aperto al pubblico in rue Pérotin vicino all'avenue du Maréchal Foch, al fine di compensare parzialmente l'impatto sull'offerta di parcheggi locali.

Percorso e strutture selezionate della stazione di Foch e del capolinea della stazione di Chelles Gournay

Percorso e strutture selezionate della stazione di Foch e del capolinea della stazione di Chelles Gournay

Focus: il capolinea a Chelles-Gournay RER

Il capolinea del Bus Bords de Marne a est sarà organizzato all'interno del polo degli autobus di Chelles-Gournay. Quest'ultimo è oggetto di un progetto di riqualificazione globale che integrerà le esigenze specifiche legate al funzionamento del Bus Bords de Marne.

Questo capolinea offrirà un collegamento diretto con la RER E, la linea P del Transilien, la futura linea 16 della metropolitana e altre linee di autobus della zona.

La riqualificazione del polo di Chelles-Gournay

Leggi

Visualizza il settore in 3D

A bordo dell'autobus, di stazione in stazione è possibile scoprire in video 3D l'intenzione degli sviluppi finali del Bus Bords de Marne su questo settore. In ogni stazione, un panorama a 360° consente di visualizzare in modo più preciso le pensiline degli autobus e la vista pedonale (basta spostare la telecamera con il mouse sul computer o con il dito indice sul cellulare).

Nota: queste opinioni di intenti hanno lo scopo di fornire una prima panoramica degli adeguamenti proposti in questa fase degli studi. Alcuni aspetti sono quindi suscettibili di evolvere nel prosieguo degli studi, o non sono figurati nello stato, come i semafori.
Questa versione può essere visualizzata su desktop o dispositivi mobili. Una versione ad alta definizione sarà messa online nelle prossime settimane e disponibile su un computer.

Avvia visualizzazione
Immagine decorativa
Iscriviti alle notizie