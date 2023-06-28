Il Triangolo e il capolinea della Val de Fontenay

Focus: un capolinea in due tappe in Val de Fontenay

Alla fine, il capolinea occidentale della linea Bus Bords de Marne Val de Fontenay sarà organizzato all'interno del futuro hub degli autobus est di Val de Fontenay e offrirà un collegamento diretto con la RER A, la RER E, la linea 15 del Grand Paris Express e l'estensione del tram T1. Questo futuro hub di autobus sarà costruito nell'ambito del progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.

In attesa della realizzazione del nuovo hub bus est di Val de Fontenay, il capolinea del Bus Bords de Marne sarebbe temporaneamente situato in rue Carnot. In questa configurazione, il collegamento con il polo della RER Val de Fontenay sarebbe attraverso l'Allée des Sablons.