Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Il Triangolo e il capolinea della Val de Fontenay

A Fontenay-sous-Bois e Le Perreux-sur-Marne, l'autobus Bords de Marne utilizza il "triangolo" Val de Fontenay formato da Avenue du Général de Gaulle / de Lattre de Tassigny, Rue Carnot e Avenue Louison-Bobet / Boulevard Raymond Poincaré. L'autobus serve il capolinea di Val de Fontenay e la stazione di Carnot.

Le questioni chiave sono:

  • Servire i settori in rapida evoluzione intorno al polo e ottimizzare il collegamento con la stazione di Val de Fontenay;
  • Preservare il più possibile gli allineamenti degli alberi;
  • Fornire strutture ciclabili integrate nella rete Vélo Île-de-France e compatibili con le linee guida del Piano ciclistico metropolitano;
  • Limitare gli effetti sul traffico stradale, in particolare agli incroci, e mantenere la funzione di transito e accesso autostradale alla A86.
Piano del progetto di concessione di Fontenay-Alouettes (a sinistra) e focus sulla ZAC Marais Point Joncs-Marins (a destra)

Strutturare progetti di sviluppo territoriale

Leggi

Percorso e layout selezionati

Nel progetto presentato durante la consultazione preliminare, il capolinea del Bus Bords de Marne era situato all'interno dell'attuale hub degli autobus a ovest di Val de Fontenay.

Il progetto prevede ora che il capolinea sia situato all'interno del futuro hub orientale degli autobus Val de Fontenay situato nel settore "Péripole", il più vicino possibile alle future stazioni della metropolitana 15 e del tram T1. La stazione di Carnot sarà situata in rue Carnot in direzione di Chelles-Gournay e in avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny in direzione di Val de Fontenay.

  • Percorso presentato nel 2020-2021 durante la consultazione preliminare per il Triangolo e il capolinea di Val de Fontenay
  • Percorso e strutture ora mantenute per il Triangolo e il capolinea di Val de Fontenay
Immagine decorativa
Vue d'intention de la place du Général Leclerc au Perreux-sur-Marne

Vista d'intenti della Place du Général Leclerc a Perreux-sur-Marne

La Place du Général Leclerc a Perreux-sur-Marne, all'incrocio degli assi V4, V9 e V20 della rete Vélo Île-de-France, sarà completamente riqualificata a beneficio di pedoni e ciclisti.

Queste evoluzioni del progetto permettono:

  • Migliorare i collegamenti tra il Bus Bords de Marne e le altre linee che servono il polo di Val de Fontenay;
  • Migliorare l'accesso ai quartieri e alle strutture circostanti;
  • Preservare il più possibile gli alberi e integrare i filari di alberi esistenti con nuove piantagioni;
  • Garantire la continuità delle strutture ciclabili lungo il percorso, integrate nella rete Vélo Île-de-France e compatibili con gli orientamenti del Piano ciclistico metropolitano.

Focus: un capolinea in due tappe in Val de Fontenay

Alla fine, il capolinea occidentale della linea Bus Bords de Marne Val de Fontenay sarà organizzato all'interno del futuro hub degli autobus est di Val de Fontenay e offrirà un collegamento diretto con la RER A, la RER E, la linea 15 del Grand Paris Express e l'estensione del tram T1. Questo futuro hub di autobus sarà costruito nell'ambito del progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.

In attesa della realizzazione del nuovo hub bus est di Val de Fontenay, il capolinea del Bus Bords de Marne sarebbe temporaneamente situato in rue Carnot. In questa configurazione, il collegamento con il polo della RER Val de Fontenay sarebbe attraverso l'Allée des Sablons.

Visualizza il settore in 3D

A bordo dell'autobus, di stazione in stazione è possibile scoprire in video 3D l'intenzione degli sviluppi finali del Bus Bords de Marne su questo settore. In ogni stazione, un panorama a 360° consente di visualizzare in modo più preciso le pensiline degli autobus e la vista pedonale (basta spostare la telecamera con il mouse sul computer o con il dito indice sul cellulare).

Nota: queste opinioni di intenti hanno lo scopo di fornire una prima panoramica degli adeguamenti proposti in questa fase degli studi. Alcuni aspetti sono quindi suscettibili di evolvere nel prosieguo degli studi, o non sono figurati nello stato, come i semafori.
Questa versione può essere visualizzata su desktop o dispositivi mobili. Una versione ad alta definizione sarà messa online nelle prossime settimane e disponibile su un computer.

Avvia visualizzazione
