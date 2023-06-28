Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

La stazione RER di Neuilly-Plaisance

In questo tratto, l'autobus Bords de Marne prende Boulevard Gallieni a Neuilly-Plaisance e Boulevard du Maréchal Foch a Neuilly-sur-Marne. L'autobus serve la stazione RER di Neuilly-Plaisance , che sarà riqualificata all'orizzonte del progetto.

Le questioni chiave sono:

  • Garantire un collegamento efficiente tra l'autobus Bords de Marne e la stazione RER;
  • Vegetare l'asse il più possibile e migliorarne la qualità urbana;
  • Mantenere le funzionalità necessarie per i negozi e la stazione (parcheggio, consegne, drop-off);
  • Limitare la congestione del traffico.

Diverse varianti sono state studiate al termine della consultazione preliminare per integrare questi problemi.

Focus: Collegamento con Neuilly-Plaisance RER

La stazione RER di Neuilly-Plaisance consentirà collegamenti con la RER A e altre linee di autobus che servono il polo (attualmente 114, 203 e 214). Il progetto Bus Bords de Marne si occuperà della riqualificazione della parte meridionale dell'hub degli autobus della stazione RER di Neuilly-Plaisance. Questa riqualificazione include la riorganizzazione di banchine, linee e accessi.

La riqualificazione della stazione RER di Neuilly-Plaisance

Percorso e layout selezionati

Vista d'intenti della stazione RER di Neuilly-Plaisance da Boulevard Gallieni
Vista d'intenti della stazione RER di Neuilly-Plaisance da Boulevard Gallieni

In particolare, il progetto proposto in questa sezione consente di:

  • Garantire un buon collegamento tra l'autobus Bords de Marne, la RER A e le altre linee di autobus che servono il polo;
  • Piantare nuovi alberi vicino alla stazione e lungo i marciapiedi;
  • Mantenere l'accesso al lungomare e restituire parcheggi, consegne vicino ai negozi e drop-off vicino alla stazione.
Percorso e strutture selezionate per la stazione RER di Neuilly-Plaisance

A bordo dell'autobus, di stazione in stazione è possibile scoprire in video 3D l'intenzione degli sviluppi finali del Bus Bords de Marne su questo settore. In ogni stazione, un panorama a 360° consente di visualizzare in modo più preciso le pensiline degli autobus e la vista pedonale (basta spostare la telecamera con il mouse sul computer o con il dito indice sul cellulare).

Nota: queste opinioni di intenti hanno lo scopo di fornire una prima panoramica degli adeguamenti proposti in questa fase degli studi. Alcuni aspetti sono quindi suscettibili di evolvere nel prosieguo degli studi, o non sono figurati nello stato, come i semafori.
Questa versione può essere visualizzata su desktop o dispositivi mobili. Una versione ad alta definizione sarà messa online nelle prossime settimane e disponibile su un computer.

