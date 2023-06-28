Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Focus: configurazioni di inserimento corsie bus dedicate

Sono possibili diverse configurazioni di inserimento del canale. Ognuno ha vantaggi e svantaggi e il posizionamento deve essere scelto in base alle caratteristiche del percorso intrapreso, ai suoi usi e alla sua evoluzione.

Binari assiali: i binari si trovano al centro della strada. Questo posizionamento facilita l'accesso ai parcheggi (residenti, consegne), l'inserimento di autobus agli incroci, la velocità e la sicurezza degli autobus, l'accesso ai residenti e ai servizi di emergenza. D'altra parte, richiede attraversamenti pedonali sistematici per accedere alle piattaforme situate tra le corsie degli autobus e le strade.

Esempio di inserimento laterale

 Corsie laterali : i binari si trovano su un lato della strada. Questo posizionamento promuove e garantisce l'accessibilità alle stazioni dal lato in cui si trovano i binari e consente di mantenere i parcheggi dall'altra parte delle corsie degli autobus. Al contrario, sul lato corsia degli autobus, non è possibile mantenere il parcheggio e gli incroci per girare nelle strade adiacenti sono più complessi.

Corsie bilaterali: una corsia per gli autobus è disponibile su ciascun lato della strada. Tuttavia, questo posizionamento è destinato più alle corsie preferenziali degli autobus che alle corsie degli autobus sul proprio sito dotate di un sistema di priorità degli autobus agli incroci.

Corsia monodirezionale: solo una corsia dedicata è disposta in un senso di marcia. Nella direzione opposta, l'autobus condivide la corsia con le auto.

Mancanza di una corsia dedicata per gli autobus : autobus e traffico stradale condividono la stessa corsia. Il traffico degli autobus dipende dalla fluidità e dai capricci del traffico stradale.