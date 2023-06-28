Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Stazioni di Avron, Jules Ferry e Jouleau

In questa sezione, l'autobus Bords de Marne prende il Boulevard d'Alsace-Lorraine a Perreux-sur-Marne e serve le stazioni di Avron, Jules Ferry e Jouleau.

Le questioni chiave sono:

  • Mantenere l'accesso al lungomare e un'offerta di parcheggio coerente con gli usi;
  • Densificare e rendere sicuri gli attraversamenti pedonali per migliorare la continuità nord-sud dell'asse;
  • Conserva il più possibile gli allineamenti degli alberi.

Il progetto presentato durante la consultazione preliminare prevedeva:

  • Corsie dedicate agli autobus in entrambe le direzioni, che comportano la rimozione dell'intera mediana centrale piantumata e di un numero significativo di posti auto;
  • Una stazione Avron con piattaforme una di fronte all'altra a destra della scuola Germaine Sablon.

Percorso e layout selezionati

Vista d'intenti del boulevard d'Alsace-Lorraine a Perreux-sur-Marne
Vista d'intenti del boulevard d'Alsace-Lorraine a Perreux-sur-Marne

Tenendo conto delle condizioni di traffico modellate all'orizzonte della messa in servizio, il progetto prevede ora un'unica corsia dedicata agli autobus, al fine di:

  • Preservare e completare gli allineamenti di alberi esistenti al di fuori delle future stazioni;
  • Restituire più posti auto rispetto a quelli iniziali, soprattutto vicino ai negozi.

La stazione di Avron sarà dotata di banchine separate per direzione: la piattaforma in direzione di Chelles-Gournay sarà situata in Boulevard d'Alsace-Lorraine e la piattaforma in direzione di Val de Fontenay sarà situata in Avenue du Général de Gaulle. Ciò consente di costruire comodi marciapiedi sul Boulevard d'Alsace-Lorraine vicino alla stazione e alla scuola Germaine Sablon, di preservare gli alberi a destra della stazione e di restituire i parcheggi a destra dei negozi.

Percorso e strutture selezionate per le stazioni di Avron, Jules Ferry e Jouleau

Visualizza il settore in 3D

A bordo dell'autobus, di stazione in stazione è possibile scoprire in video 3D l'intenzione degli sviluppi finali del Bus Bords de Marne su questo settore. In ogni stazione, un panorama a 360° consente di visualizzare in modo più preciso le pensiline degli autobus e la vista pedonale (basta spostare la telecamera con il mouse sul computer o con il dito indice sul cellulare).

Nota: queste opinioni di intenti hanno lo scopo di fornire una prima panoramica degli adeguamenti proposti in questa fase degli studi. Alcuni aspetti sono quindi suscettibili di evolvere nel prosieguo degli studi, o non sono figurati nello stato, come i semafori.
Questa versione può essere visualizzata su desktop o dispositivi mobili. Una versione ad alta definizione sarà messa online nelle prossime settimane e sarà disponibile sul computer

Avvia visualizzazione
