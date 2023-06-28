Stazioni di Avron, Jules Ferry e Jouleau

Tenendo conto delle condizioni di traffico modellate all'orizzonte della messa in servizio, il progetto prevede ora un'unica corsia dedicata agli autobus, al fine di:

Preservare e completare gli allineamenti di alberi esistenti al di fuori delle future stazioni;

Restituire più posti auto rispetto a quelli iniziali, soprattutto vicino ai negozi.

La stazione di Avron sarà dotata di banchine separate per direzione: la piattaforma in direzione di Chelles-Gournay sarà situata in Boulevard d'Alsace-Lorraine e la piattaforma in direzione di Val de Fontenay sarà situata in Avenue du Général de Gaulle. Ciò consente di costruire comodi marciapiedi sul Boulevard d'Alsace-Lorraine vicino alla stazione e alla scuola Germaine Sablon, di preservare gli alberi a destra della stazione e di restituire i parcheggi a destra dei negozi.