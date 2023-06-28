Finanziamenti e attori

La regione Île-de-France

Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Sostiene inoltre lo sviluppo della pratica quotidiana della bicicletta e nuovi usi della strada come il carpooling o le corsie riservate a autobus e taxi. Sta sviluppando una politica risoluta per combattere la congestione e sostenere l'innovazione stradale. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. La Regione Île-de-France è quindi cofinanziatrice fino al 49%, biglietto del Contratto di Piano Stato-Regione.