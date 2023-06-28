Obiettivi
Offrire un mezzo di trasporto veloce, affidabile e comodo per spostarsi agevolmente sul territorio
Facilitare il traffico degli autobus: il Bus Bords de Marne circolerà in gran parte su corsie dedicate con priorità agli incroci. Beneficerà quindi di una migliore regolarità e di una riduzione dei tempi di percorrenza fino a 5-10 minuti rispetto ai tempi di percorrenza attualmente osservati nelle ore di punta.
Migliorare il comfort dei passeggeri: autobus biarticolati con motori puliti che possono ospitare circa 145 persone saranno messi in circolazione su tutta la nuova linea (rispetto a 100 persone in un autobus articolato) al fine di adattare la linea ai livelli di utenza previsti e migliorare il comfort dei passeggeri. Inoltre, la linea sarà accessibile al 100% a tutti, in particolare grazie a strutture e attrezzature specifiche per le persone a mobilità ridotta (strisce guida, annunci sonori, rampe di accesso, ecc.).
Combinare il buon servizio del territorio e un collegamento efficiente con i poli delle stazioni: il numero e il posizionamento di alcune fermate degli autobus saranno modificati per garantire un buon equilibrio tra il buon servizio del territorio e le prestazioni operative del Bus Bords de Marne (circa 530 metri tra ogni stazione in media). Il progetto mira inoltre a facilitare i collegamenti con l'offerta di trasporto esistente e futura nelle stazioni di Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance e Chelles-Gournay e con altre linee di autobus di interfaccia.
Focus: l'adeguamento della rete di autobus
Il progetto sarà accompagnato da una riorganizzazione della rete di autobus locali che sarà definita con precisione nei due o tre anni precedenti la messa in servizio del Bus Bords de Marne in base all'evoluzione degli usi.
Questa riorganizzazione mirerà in particolare a:
- Mantenere il servizio dei settori attualmente serviti dalla linea 113 e non serviti dal futuro Bus Bords de Marne: tra la rotonda Leclerc a Perreux-sur-Marne e la stazione RER di Nogent-sur-Marne, e tra il polo di Chelles-Gournay e il centro commerciale Terre-Ciel a Chelles;
- Consentire ad altre linee di autobus di beneficiare dei miglioramenti apportati nell'ambito del progetto Bus Bords de Marne.
Migliorare l'ambiente di vita
Calmare e valorizzare lo spazio pubblico: la riqualificazione dello spazio pubblico prevista nell'ambito del progetto consentirà di calmare il traffico e stabilire una condivisione più equilibrata dello spazio a beneficio degli utenti del trasporto pubblico, dei ciclisti e dei pedoni. Il progetto mira anche a preservare e rafforzare il più possibile la struttura vegetale sul percorso del Bus Bords de Marne, contribuendo al comfort di tutti e alla qualità paesaggistica dell'asse.
Dare spazio a ciclisti e pedoni: il progetto faciliterà l'uso delle modalità attive creando percorsi continui, confortevoli e sicuri per camminare o andare in bicicletta. In particolare, il progetto prevede di ampliare gli spazi pedonali e i marciapiedi ove possibile e di creare una pista ciclabile continua di oltre 8,8 km integrata negli assi V4, V9 e V20 della rete Vélo Île-de-France sui tratti comuni al percorso Bus Bords de Marne.
Rafforzare l'attrattività del territorio e sostenerne lo sviluppo
L'autobus Bords de Marne consentirà sia di mantenere il servizio dei settori urbani lungo l'asse sia di sostenere progetti di sviluppo territoriale, in particolare i settori di Maison Blanche a Neuilly-sur-Marne e Val de Fontenay - Alouettes a Fontenay-sous-Bois.