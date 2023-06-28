Combinare il buon servizio del territorio e un collegamento efficiente con i poli delle stazioni: il numero e il posizionamento di alcune fermate degli autobus saranno modificati per garantire un buon equilibrio tra il buon servizio del territorio e le prestazioni operative del Bus Bords de Marne (circa 530 metri tra ogni stazione in media). Il progetto mira inoltre a facilitare i collegamenti con l'offerta di trasporto esistente e futura nelle stazioni di Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance e Chelles-Gournay e con altre linee di autobus di interfaccia.