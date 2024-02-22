Gli autobus e le stazioni saranno accessibili a tutti? Quali servizi sono previsti nella stazione?

Il progetto migliora le condizioni di viaggio per i viaggiatori. Sarà accessibile al 100% grazie a strutture e attrezzature specifiche (strisce guida, annunci sonori, rampe di accesso, ecc.).

Tutte le stazioni saranno dotate di un ricovero passeggeri, posti a sedere e di un sistema di informazione in tempo reale. Saranno dotati di sistemi di videosorveglianza per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Alberi di piacere saranno piantati sulle piattaforme e parcheggi per biciclette saranno forniti vicino a ogni stazione.