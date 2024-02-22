Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Quali sono i piani a breve termine per migliorare il traffico degli autobus e il servizio locale?
La messa in servizio dell'autobus Bords de Marne è prevista per il 2030. Fino alla messa in servizio del progetto, sono state adottate misure per migliorare l'offerta di autobus sul territorio, in particolare per sostenere l'arrivo dei primi abitanti della ZAC Maison Blanche, vale a dire:
- l'estensione e il rafforzamento della linea di autobus 643, in vigore dal 31 agosto 2020 , consentono di collegare l'est della ZAC Maison Blanche alla stazione di Chesnay-Gagny servita dalla RER E, offrendo così un'alternativa alla RER A per gli spostamenti da e per Parigi;
- l'evoluzione della linea di autobus 203, con dal 4 gennaio 2021 il trasferimento del capolinea rue de Bougainville a Neuilly-sur-Marne, per collegare l'ovest della ZAC Maison Blanche alla stazione di Neuilly-Plaisance, attraverso il parco della Mezzaluna Verde;
- a seguito delle misurazioni dell'utenza sulla linea di autobus 113 effettuate nell'autunno 2020, la frequenza degli autobus è stata aumentata dalla RATP il 31 maggio 2021 (all'inizio e alla fine delle ore di punta e nelle ore non di punta);
- Cinque autobus standard della linea 113 sono stati sostituiti il 20 giugno 2022 con autobus articolati più spaziosi, seguiti da altri cinque nel gennaio 2024.
Inoltre, altre vie di miglioramento a breve termine sono allo studio da parte di Île-de-France Mobilités e dei gestori stradali per ridurre le difficoltà di funzionamento degli autobus sull'ex RN34: ottimizzazione della programmazione degli incroci semaforici, creazione di corsie per gli autobus quando si avvicinano a incroci difficili, implementazione di un sistema di rilevamento agli incroci per dare priorità agli autobus agli incroci, ecc.