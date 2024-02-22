Che cos'è un TCSP o un sito pulito?

TCSP è l'acronimo di Clean Area Transit. Si tratta di una corsia di traffico strettamente dedicata agli autobus. I taxi, i veicoli per le consegne e i veicoli di servizio della comunità non hanno accesso ad essi. Questi percorsi possono essere utilizzati dalla polizia e dai servizi di emergenza in caso di intervento. Sono accompagnati da una priorità agli incroci semaforici, tramite un sistema di rilevamento tra semafori e autobus.

Questo sistema di trasporto consente di rendere più affidabile la velocità commerciale e la regolarità degli autobus lungo l'intero percorso, riducendo i rischi legati al traffico stradale e all'uso della strada.

Nell'ambito del progetto saranno creati 8 km di corsie dedicate agli autobus. Il sito pulito può assumere la forma di una corsia a senso unico (1 corsia in una direzione) o bidirezionale (1 corsia in ciascun senso di marcia). Le corsie Bus Bords de Marne sono integrate in modi diversi, a seconda dei vincoli di ciascun settore:

assiale: inserimento al centro della carreggiata, tra i due sensi di marcia generale;

Laterale: inserimento su un solo lato della carreggiata.

Queste corsie dedicate possono essere utilizzate da altre linee di autobus del settore, secondo modalità che saranno studiate nel prosieguo degli studi progettuali.