Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Cosa è previsto per servire il quartiere di Castermant, il quartiere del municipio e il centro commerciale Terre-Ciel a Chelles?
Il progetto sarà accompagnato da una riorganizzazione della rete locale di autobus definita con precisione poco prima della messa in servizio del progetto in vista dell'evoluzione degli usi. Altre linee oltre al Bus Bords de Marne manterranno quindi il servizio tra la stazione di Chelles - Gournay, il municipio e il centro commerciale.