Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Che dire del servizio alla stazione di Nogent-sur-Marne?
Il progetto sarà accompagnato da una riorganizzazione della rete locale di autobus definita con precisione poco prima della messa in servizio del progetto in vista dell'evoluzione degli usi. Un servizio sarà mantenuto fino alla stazione RER di Nogent-sur-Marne con linee diverse dal Bus Bords de Marne.
Il capolinea del Bus Bords de Marne è stato preso in considerazione alla stazione RER di Nogent-sur-Marne, ma questa opzione non è stata mantenuta per i seguenti motivi:
- il numero di passeggeri previsti da e per Nogent-sur-Marne è molto inferiore a quello che ha permesso di dimensionare la linea Bus Bords de Marne tra Val de Fontenay e Chelles - Gournay; è preferibile garantire questo servizio con un'altra linea di autobus più adatta;
- l'inserimento di piste ciclabili e corsie dedicate agli autobus implicherebbe impatti eccessivi sul boulevard de Strasbourg (in particolare sui parcheggi e sugli alberi di allineamento).