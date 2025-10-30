Come sono previste le strutture per il ciclismo?

Il progetto prevede la realizzazione di piste ciclabili continue lungo tutto il percorso per favorire l'uso della bicicletta. Queste strutture ciclabili sono integrate negli assi V4, V9 e V20 della rete Vélo Île-de-France sui tratti comuni al percorso del Bus Bords de Marne. La maggior parte del percorso sarà dotata di una pista ciclabile bidirezionale larga 4 metri (esclusa la stazione) a nord dell'asse. I dettagli degli sviluppi proposti sono disponibili nello schema del progetto (SDP).

Parcheggi per biciclette saranno offerti vicino a ogni stazione del Bus Bords de Marne. Gli hub di Val de Fontenay e Chelles-Gournay e la stazione RER di Neuilly-Plaisance beneficeranno di parcheggi per biciclette sicuri.