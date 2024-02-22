Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
La linea di autobus 113 scomparirà? E le altre linee di autobus che utilizzano l'asse?
Pubblicato su
Il progetto Bus Bords de Marne sarà accompagnato da una riorganizzazione della rete locale di autobus, che sarà definita con precisione poco prima della messa in servizio del progetto. In particolare, mirerà a:
- Dimensionare l'offerta di autobus il più vicino possibile alle esigenze osservate;
- Garantire che le linee di autobus strutturanti beneficino in modo ottimale degli sviluppi realizzati;
- Mantenere l'attuale livello di servizio oltre il percorso dell'autobus Bords de Marne, verso Nogent-sur-Marne da un lato, e oltre la stazione di Chelles dall'altro, questi settori sono ora serviti dalla linea 113.