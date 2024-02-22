Gli alberi esistenti saranno preservati?

Il progetto Bus Bords de Marne mira a preservare il più possibile gli alberi esistenti e mira a sviluppare la struttura vegetale. Il raffinato lavoro svolto sull'inserimento del Bus Bords de Marne, in consultazione con le autorità locali, ha permesso di limitare l'impatto del progetto e di preservare il più possibile il patrimonio arboreo esistente sul perimetro del progetto, compresi tutti gli alberi elencati nel Piano Canopée del dipartimento Seine-Saint-Denis. Il progetto prevede inoltre di attuare una compensazione molto ambiziosa lungo il percorso, il più vicino possibile all'impatto. Le caratteristiche di questi nuovi alberi (specie, potatura,...) sono oggetto di studi in corso, di concerto con il territorio.