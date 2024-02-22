I posti auto saranno rimossi?

Solo una parte dell'attuale offerta di parcheggio sarà mantenuta o restituita, a seconda delle esigenze locali (centro urbano, area commerciale, ecc.) e dei vincoli di integrazione. Questa riduzione dell'offerta di parcheggi su strada è a favore del trasporto pubblico, della mobilità attiva (in bicicletta e a piedi) e dell'ecologizzazione dello spazio pubblico.

Si prevede di mantenere il parcheggio su Avenue du Général de Gaulle e Boulevard d'Alsace-Lorraine a Perreux-sur-Marne, Boulevard Gallieni a Neuilly-Plaisance e Neuilly-sur-Marne, Avenue du Général de Gaulle e Rue Cossonneau a Neuilly-sur-Marne, Avenue du Maréchal Foch a Chelles. Si prevede inoltre di sviluppare un parcheggio pubblico in rue Pérotin a Chelles per compensare parte della riduzione del numero di posti auto in Avenue du Maréchal Foch.