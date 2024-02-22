Cos'è l'inchiesta pubblica? Possiamo esprimere la nostra opinione?

L'inchiesta pubblica che precede la dichiarazione di pubblica utilità del progetto, che dovrebbe svolgersi nella seconda metà del 2024, costituirà una nuova fase di partecipazione pubblica e mirerà a:

Presentare le caratteristiche del progetto e le condizioni del suo inserimento nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio;

Raccogliere l'espressione del pubblico al fine di fornire informazioni utili per la valutazione del progetto e affinare la prosecuzione degli studi.

Sarà organizzato sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente che garantirà il corretto svolgimento della procedura e che il pubblico sia adeguatamente informato e che raccoglierà le sue osservazioni. La commissione d'inchiesta redigerà quindi una relazione sullo stato di avanzamento dell'inchiesta ed esprimerà il suo parere sul progetto. Sulla base di tale parere, le autorità competenti decideranno in merito al seguito da dare al progetto.

Durante l'inchiesta pubblica, sarà quindi possibile porre domande e dare il proprio parere motivato sul progetto. Diverse modalità di partecipazione saranno definite dalla Commissione d'inchiesta e attuate da Île-de-France Mobilités. Per essere sempre informato, iscriviti alle novità del sito.