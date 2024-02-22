Il progetto dipende dalla messa in servizio della linea 15 Est?

Il capolinea occidentale del Bus Bords de Marne sarà infine organizzato all'interno del futuro hub degli autobus a est di Val de Fontenay nel settore Péripôle e offrirà un collegamento diretto con la RER A, la RER E e le future linee della linea 15 della metropolitana e del tram T1. La creazione di questo nuovo hub di autobus avverrà al termine dei lavori sulla linea 15 della metropolitana. Nell'intervallo di tempo tra la messa in servizio del polo degli autobus e quella prevista per il Bus Bords de Marne, quest'ultimo avrà temporaneamente il suo capolinea rue Carnot per garantire, senza indugio, un collegamento con il polo di Val de Fontenay.

Allo stesso tempo, la riduzione della capacità stradale proposta lungo il percorso del Bus Bords de Marne è resa possibile dalla riduzione della domanda stradale indotta dal trasferimento modale dalla strada al trasporto pubblico quando le linee metropolitane 15 e 16 arrivano nella zona. Si prevede che questa evoluzione sarà implementata due anni dopo la messa in servizio della linea 15.