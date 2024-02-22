Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Quali saranno i tempi di percorrenza con il Bus Bords de Marne?

Pubblicato su

La tabella seguente, tratta dagli studi schematici, fornisce alcuni esempi dei tempi di percorrenza prima e dopo la messa in servizio del progetto Bus Bords de Marne. Le corsie dedicate miglioreranno i tempi di percorrenza delle linee di autobus ma anche la loro regolarità liberandole dai capricci del traffico e garantendo loro la priorità agli incroci.

Confronto dei tempi di percorrenza teorici effettuati in autobus
Confronto dei tempi di percorrenza teorici effettuati in autobus

Confronto dei tempi di percorrenza teorici effettuati in autobus