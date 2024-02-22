Qual è il seguito dato ai pareri e alle osservazioni ricevuti durante la consultazione preliminare?

Al termine della consultazione, Île-de-France Mobilités ha redatto un rapporto che elenca gli scambi e le opinioni espresse e specifica ciò che Île-de-France Mobilités trae come lezioni e orientamenti per il proseguimento degli studi da condurre, in modo che il progetto soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio. Questo documento è stato convalidato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 14 aprile 2021 ed è disponibile nella mediateca del sito. Alimenta il progetto e ha guidato la realizzazione degli studi preliminari. Da allora il progetto è stato oggetto di numerose ottimizzazioni in stretta consultazione con tutte le autorità locali : la sezione "Sfoglia il percorso" dettaglia settore per settore l'evoluzione del progetto dalla consultazione preliminare. I risultati della consultazione preliminare e in corso saranno allegati al fascicolo dell'inchiesta pubblica.