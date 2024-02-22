Il progetto dipende dalla riqualificazione del polo di Val de Fontenay? Qual è l'alternativa se questo progetto viene ritardato?

Il progetto Bus Bords de Marne prevede lo sviluppo di un capolinea temporaneo presso la stazione di Carnot, al fine di garantire un collegamento con il polo Val de Fontenay (RER A ed E, tram T1, autobus) attraverso l'Allée des Sablons non appena sarà messo in servizio. Questo capolinea temporaneo sarà utilizzato nell'intervallo di tempo tra la prevista messa in servizio del progetto Bus Bords de Marne e l'implementazione del nuovo hub bus est del polo Val de Fontenay.