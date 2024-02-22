Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Perché scegliere la stazione di Chelles-Gournay come capolinea a est?
Al fine di promuovere i collegamenti con altri modi di trasporto, è essenziale pianificare il passaggio del Bus Bords de Marne il più vicino possibile alle stazioni della RER E, del Transilien P e della futura linea 16 della metropolitana. Questo è il motivo per cui il capolinea della linea sarà situato all'interno dell'hub degli autobus di Chelles-Gournay.
Altri due capolinea previsti non sono stati mantenuti:
- Il centro commerciale Terre-Ciel: il numero di passeggeri attesi tra il centro commerciale Terre-Ciel e la stazione di Chelles-Gournay è molto inferiore a quello che ha permesso di dimensionare la frequenza e la capacità del Bus Bords de Marne; È quindi preferibile garantire questo servizio da altre linee di autobus della rete locale.
- Il municipio di Chelles: il capolinea del Bus Bords de Marne sarà dimensionato per ospitare autobus biarticolati con energia pulita; queste infrastrutture sarebbero difficili da inserire nel capolinea parziale dell'attuale linea 113 di fronte al municipio di Chelles. Inoltre, tale capolinea comporterebbe difficoltà nella regolarità dell'autobus tra la stazione di Chelles-Gournay e il capolinea.