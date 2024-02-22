Quali sono gli sviluppi urbanistici e paesaggistici proposti dal progetto?

I trattamenti paesaggistici proposti lungo l'intero percorso contribuiranno a ridurre il forte carattere stradale dell'ex RN34 e a rafforzare il legame naturale con le rive della Marna. L'attuale aspetto minerale di questo importante e molto trafficato asse sarà compensato dallo sviluppo di marciapiedi piantati non appena i diritti di passaggio saranno sufficienti.

Le stazioni saranno vestite e facilmente individuabili da lontano per i viaggiatori. La pavimentazione delle corsie dedicate agli autobus sarà contrastata per distinguersi dagli altri usi stradali. L'arredo urbano presente nello spazio pubblico sarà progettato in modo da non ostruire i percorsi pedonali, guidando al contempo gli utenti. Può essere personalizzato in base ai settori in coerenza con l'ambiente di ogni comune attraversato. Il progetto mira anche a valorizzare e preservare il patrimonio vegetale urbano. Questo è il motivo per cui è stata studiata la conservazione di ogni albero. Inoltre, nuovi alberi saranno piantati sui marciapiedi.