Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Perché le stazioni dei progetti di estensione della linea 1 della metropolitana (Val de Fontenay) e della linea 11 della metropolitana (Neuilly-Hospitals) non compaiono sulla mappa del progetto?
La mappa del progetto Bus Bords de Marne include tutte le nuove linee di trasporto previste all'orizzonte della messa in servizio del progetto, il che non è il caso dei progetti di estensione delle linee 1 e 11 della metropolitana (a Val de Fontenay e a Noisy-Champs).