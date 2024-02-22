Il progetto richiederà espropri?

Le diverse varianti di integrazione studiate sono state analizzate tenendo conto di molti criteri, tra cui l'impatto sul terreno e sugli edifici circostanti. Sebbene l'inserimento del progetto nello spazio urbano sia stato effettuato preferenzialmente sul dominio pubblico e privato non costruito, il progetto richiederà acquisizioni di terreni, anche sul dominio costruito privato. Le diverse parcelle che potrebbero essere interessate dalle acquisizioni saranno dettagliate nel corso di un'indagine sulle parcelle che avrà luogo al termine degli studi preliminari di progettazione. Il progetto potrebbe dover evolvere in questo momento, al fine di tenere conto delle conclusioni dell'inchiesta pubblica.

In questa fase, le acquisizioni di terreni previste riguardano il sito del nuovo centro operativo autobus a Neuilly-sur-Marne e alcuni settori lungo il percorso al fine di consentire l'inserimento di corsie dedicate agli autobus e alle strutture adiacenti.

Il proprietario del progetto Île-de-France Mobilités favorirà un processo di acquisizione amichevole con i proprietari, dopo una negoziazione. In caso di rifiuto da parte dei proprietari, le acquisizioni potrebbero essere ottenute mediante espropriazione nell'interesse pubblico.