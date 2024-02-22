Quali saranno le caratteristiche del materiale rotabile? Dove sorgerà il nuovo Bus Operations Center e a cosa serve?

Per soddisfare l'evoluzione della domanda, la linea Bus Bords de Marne sarà gestita da autobus elettrici biarticolati lunghi 24 metri con una capacità di circa 150 persone. Gli autobus includeranno dispositivi che annunciano le prossime fermate e il tempo previsto per raggiungere l'hub o il capolinea successivo. La scelta di un autobus elettrico fa parte dell'approccio di transizione energetica di Île-de-France Mobilités.

Poiché i centri operativi autobus esistenti non hanno la capacità necessaria per ricevere i futuri autobus, un nuovo centro operativo per autobus (COB) sarà costruito nell'ambito del progetto a Neuilly-sur-Marne, rue Paul e Camille Thomoux, all'interno del settore abbandonato dell'autostrada A103. Garantirà la loro manutenzione (manutenzione preventiva e correttiva), la pulizia e il parcheggio a fine servizio. Alla fine, questo centro potrebbe essere condiviso con altre linee di autobus del settore che rimangono da definire. Questa apparecchiatura non rappresenta un pericolo per i residenti locali.