Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Perché un autobus e non un tram?
Pubblicato su
La scelta di un modo di trasporto deve rispondere alle esigenze di viaggio individuate in un determinato territorio, tenendo conto dell'intera rete di trasporto di cui fa parte. Deve inoltre soddisfare i requisiti di affidabilità e qualità del servizio attesi per quanto riguarda queste sfide di viaggio, costituendo al contempo una risposta equilibrata dal punto di vista degli impatti ambientali, degli investimenti e dei costi operativi.
Per l'autobus Bords de Marne, diversi elementi giustificano la scelta degli autobus:
- Gli autobus biarticolati hanno 145 posti a sedere. Con una frequenza di 4 minuti nelle ore di punta, consentono di soddisfare l'utenza prevista della linea, stimata da Île-de-France Mobilités in 3.500 passeggeri nelle ore di punta e circa 33.000 passeggeri al giorno. Queste previsioni non giustificano quindi la scelta di una linea tranviaria.
- Gli autobus possono essere inseriti il più vicino possibile alle stazioni, il che ottimizza i collegamenti con le modalità pesanti e altre linee di autobus. Inoltre, il proprio sito di autobus implementato potrebbe avvantaggiare altre linee di autobus su alcune sezioni.
- L'inserimento degli autobus consente di far fronte ai diritti di passaggio disponibili e ai vincoli sul percorso al fine di limitare gli impatti negativi del progetto. È quindi previsto, in consultazione con le autorità locali, un traffico a corsia mista del Bus Bords de Marne su più tratti al fine di dare più spazio agli altri utenti dello spazio pubblico. Questo tipo di inserimento è più difficile da attuare per una tramvia, soprattutto sugli assi dove il traffico automobilistico è importante.
- L'autobus biarticolato con motore elettrico offre un livello di comfort e accessibilità di qualità. Il progetto sarà accessibile al 100% grazie a strutture e attrezzature specifiche (strisce guida, annunci sonori, rampe di accesso, ecc.). Alimentato da elettricità, è anche pulito e silenzioso per viaggiatori e residenti.