Quali sono le informazioni sul cantiere in questa fase?

In questa fase del progetto, la programmazione del sito non è definita. Sarà in studi futuri. Tuttavia, lo studio di impatto specifica già che saranno messe in atto regole di organizzazione del sito al fine di limitare i fastidi: scaglionamento dei lavori per limitare gli impatti sul traffico stradale, adattamento dei periodi e degli orari per le operazioni più rumorose, limitazione della velocità di circolazione delle macchine edili sui binari, irrigazione di piste di costruzione, ecc. Sarà messa in atto una carta del sito per limitare questi impatti. Dovrà essere rispettato dalle imprese di costruzione.

Parallelamente, sarà istituito un sistema di comunicazione locale con residenti locali, automobilisti e utenti del trasporto pubblico.