Se il numero di corsie stradali è ridotto, quali saranno gli impatti sul traffico locale e per gli automobilisti che attualmente passano attraverso questo asse?

Gli studi di schema hanno permesso di perfezionare gli impatti del progetto sul traffico stradale in diversi scenari iterativi, in stretta consultazione con le comunità. Questi studi approfonditi sul traffico hanno rivelato una diminuzione delle future esigenze di viaggio in auto nella zona, spiegata dal trasferimento di parte di questi viaggi al trasporto pubblico all'orizzonte della messa in servizio delle linee metropolitane 15 e 16 a Val-de-Fontenay e Chelles.

I risultati della modellazione e delle simulazioni effettuate hanno permesso di dimensionare la capacità stradale nel modo più accurato possibile in relazione alle esigenze all'orizzonte del progetto. Sono quindi previste modifiche al profilo stradale su una parte del percorso del Bus bords de Marne, in particolare:

Nel settore ospedaliero di Neuilly-sur-Marne fino all'ingresso di Chelles, sarà mantenuta una sola corsia di traffico in ogni direzione;

Nel centro di Neuilly-sur-Marne, il profilo stradale sarà adeguato passando eventualmente a una corsia di traffico in entrambe le direzioni su alcuni tratti o mantenendo due corsie di traffico verso Parigi se è stata identificata la necessità.

Questi sviluppi consentono di prevedere un riequilibrio dello spazio pubblico a vantaggio di pedoni e ciclisti, ma anche di limitare gli impatti del progetto su terreni, parcheggi e allineamenti. In particolare, è stato verificato nell'ambito degli studi che questi sviluppi non peggiorano le condizioni del traffico sull'asse Bus Bords de Marne e più in generale sull'intera rete locale.