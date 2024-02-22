Come vengono effettuate le previsioni di traffico?

Le previsioni di utenza per il Bus Bords de Marne sono state stabilite utilizzando il modello ANTONIN di Île-de-France Mobilités. Questo modello è uno strumento per prevedere i movimenti dei residenti dell'Ile-de-France sulla base del comportamento di mobilità osservato (dati dell'indagine globale sui trasporti) e tiene conto dell'evoluzione delle reti di trasporto e dello sviluppo urbano pianificato all'orizzonte del progetto (dati sulla popolazione e sull'occupazione stabiliti in collaborazione con l'Istituto della regione di Parigi). È un modello robusto utilizzato per tutti i progetti Ile-de-France Mobilités e in continuo miglioramento da 20 anni. Île-de-France Mobilités sta ora integrando nelle sue previsioni anche gli effetti del telelavoro sulla base delle osservazioni delle recenti pratiche post-crisi sanitaria COVID.