Quando sarà messo in servizio l'autobus?

La messa in servizio dell'autobus Bords de Marne è prevista per il 2030. A seguito della messa in servizio della linea 15 della metropolitana in Val de Fontenay, saranno attuate modifiche al capolinea occidentale del Bus Bords de Marne e sulla capacità stradale della sezione urbana di Neuilly-sur-Marne.

Tale calendario provvisorio dell'operazione è subordinato all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, dei finanziamenti e delle autorizzazioni amministrative, nonché all'effettiva realizzazione delle relative operazioni.