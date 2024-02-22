La consultazione è continuata?

Negli orientamenti adottati a seguito della consultazione preliminare, Île-de-France Mobilités si è impegnata a continuare il lavoro di partenariato intrapreso con le autorità locali, coinvolte nella costruzione del progetto sin dal suo inizio. Il progetto è stato quindi perfezionato in stretta collaborazione con le autorità locali e i partner, integrando le lezioni apprese dalla consultazione. I comitati direttivi, di sorveglianza e di consultazione sono stati mantenuti. Il dialogo territoriale è quindi proseguito attorno a dati tecnici complementari per portare a uno scenario di sviluppo consolidato sull'intero percorso, formando lo schema di principio e il fascicolo di indagine di pubblica utilità. Questo dossier dovrebbe essere presentato all'inchiesta pubblica prima di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità nella seconda metà del 2024.

Île-de-France Mobilités si impegna inoltre a mantenere un sistema continuo di informazione e consultazione per il pubblico e le associazioni durante lo sviluppo del piano di principio e del fascicolo di indagine. Due newsletter sono state pubblicate sul sito web e distribuite sul territorio dalla fine della consultazione. Nell'autunno 2023 si è tenuta anche una consultazione per la compatibilità dei documenti di pianificazione urbana. Nell'autunno 2023 si è tenuto un incontro informativo per le associazioni di residenti locali e utenti della mobilità. Infine, nella primavera del 2024 è previsto un sistema di informazione continua per il grande pubblico per presentare lo schema dei principi prima dell'inchiesta pubblica.