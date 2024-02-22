Cos'è uno studio d'impatto?

Lo studio di impatto mira a integrare fin dall'inizio le riflessioni sul progetto le questioni ambientali e quelle relative alla salute umana nel territorio interessato. Consente di riferire sugli effetti potenziali o effettivi sull'ambiente del progetto e consente di analizzare e giustificare le scelte fatte in relazione alle questioni identificate. Il progetto si inserisce in un approccio che mira ad evitare, per quanto possibile, i danni ambientali, a ridurre i danni che non possono essere sufficientemente evitati e, se possibile, a compensare gli effetti significativi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti. La dichiarazione d'impatto è allegata al fascicolo dell'inchiesta pubblica.