Perché scegliere Val de Fontenay come capolinea a ovest?

Val de Fontenay è oggi la prima stazione ferroviaria nella regione orientale dell'Ile-de-France. Questo polo di attrazione sarà ulteriormente rafforzato nei prossimi anni attraverso diversi progetti di sviluppo urbano e di trasporto. Il capolinea della linea Bus Bords de Marne posizionata a Val de Fontenay risponde a queste sfide di mobilità. Il prolungamento previsto fino alla stazione di Nogent-sur-Marne non è stato mantenuto per i seguenti motivi:

il numero di passeggeri previsti da e per Nogent-sur-Marne è molto inferiore a quello che ha permesso di dimensionare la linea Bus Bords de Marne da Val de Fontenay a Chelles - Gournay;

l'inserimento di piste ciclabili e corsie dedicate agli autobus implicherebbe impatti eccessivi sul boulevard de Strasbourg (in particolare sui parcheggi e sugli alberi di allineamento).

Tuttavia, il progetto sarà accompagnato da una riorganizzazione della rete di autobus locali definita con precisione 2 o 3 anni prima della messa in servizio del progetto al fine di mantenere l'attuale livello di servizio a Nogent-sur-Marne.