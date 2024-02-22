Perché non ci sono corsie dedicate per gli autobus? Questo non rischia di penalizzare il traffico degli autobus?

Il Bus Bords de Marne mira a offrire un mezzo di trasporto veloce, affidabile e confortevole, migliorando al contempo l'ambiente di vita rinnovando lo spazio pubblico. Dopo la consultazione preliminare, il progetto è stato perfezionato tenendo conto delle opinioni del pubblico, in stretta consultazione con le autorità locali, al fine di ridurre alcuni degli impatti negativi del progetto, garantire una condivisione equilibrata dello spazio pubblico e preservare il più possibile il patrimonio arboreo. È in questo senso che le corsie "miste", dove gli autobus viaggiano con altri veicoli, sono state introdotte in diversi tratti del percorso. Se questo tipo di inserimento espone l'autobus Bords de Marne ai capricci del traffico, gli studi sul traffico condotti da Île-de-France Mobilités mostrano che la fluidità del traffico sui tratti interessati consente di limitare questi effetti. Inoltre, il Bus Bords de Marne beneficerà di un sistema di rilevamento in avvicinamento agli incroci per limitare i tempi di attesa ai semafori, anche al di fuori delle corsie dedicate agli autobus.