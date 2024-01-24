5 nuovi autobus articolati per la linea 113 in attesa del Bus Bords de Marne
Ile-de-France Mobilités continua il suo impegno per migliorare il traffico degli autobus, il servizio locale e il comfort dei passeggeri a breve termine in attesa del Bus Bords de Marne.
Cinque nuovi autobus articolati sono stati aggiunti alla linea 113 all'inizio di gennaio per soddisfare le esigenze di viaggio! Si aggiungono ai 5 autobus già sostituiti a giugno 2022. Più spaziosi degli autobus standard, questi 10 autobus offrono una maggiore capacità e quindi più comfort per gli utenti della linea 113.
Questi 10 autobus articolati sono attualmente immagazzinati in un nuovo sito situato in rue des Frères Lumières a Neuilly-sur-Marne.
Per essere informato sugli incontri e le date dell'indagine sul progetto Bus Bords de Marne, è possibile abbonarsi alle notizie del progetto qui . Riceverai un avviso via email quando queste date saranno note.