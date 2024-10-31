Inchiesta pubblica: ci vediamo all'incontro pubblico il 5 novembre alle 19:30!

Il signor Jean-Pierre CHAULET, inizialmente presidente della commissione d'inchiesta sul progetto "Bus Bords de Marne", non è in grado di svolgere questa missione per motivi personali indipendenti dalla sua volontà. La presidenza della suddetta inchiesta pubblica è trasferita ai signori Jean-Marie PAULOT e Sylvie COMBEAU, entra a far parte della commissione d'inchiesta come membro titolare.

Composizione della commissione d'inchiesta