Inchiesta pubblica: ci vediamo all'incontro pubblico il 5 novembre alle 19:30!
L'incontro pubblico sul progetto Bus Bords de Marne si terrà martedì 5 novembre alle 19:30, presso il municipio di Neuilly-sur-Marne (Salle des permanences).
Vieni a conoscere il progetto, esprimi la tua opinione e poni le tue domande al team di progetto, alla presenza della commissione d'inchiesta.
Il signor Jean-Pierre CHAULET, inizialmente presidente della commissione d'inchiesta sul progetto "Bus Bords de Marne", non è in grado di svolgere questa missione per motivi personali indipendenti dalla sua volontà. La presidenza della suddetta inchiesta pubblica è trasferita ai signori Jean-Marie PAULOT e Sylvie COMBEAU, entra a far parte della commissione d'inchiesta come membro titolare.
Composizione della commissione d'inchiesta
- Sig. Jean-Marie PAULOT - Presidente
- Sig.ra Brigitte BOURDONCLE - Commissario per le indagini
- Sig.ra Sylvie COMBEAU - Commissario per le indagini