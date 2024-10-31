Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Inchiesta pubblica: ci vediamo all'incontro pubblico il 5 novembre alle 19:30!

Pubblicato su

L'incontro pubblico sul progetto Bus Bords de Marne si terrà martedì 5 novembre alle 19:30, presso il municipio di Neuilly-sur-Marne (Salle des permanences).

Vieni a conoscere il progetto, esprimi la tua opinione e poni le tue domande al team di progetto, alla presenza della commissione d'inchiesta.

Il signor Jean-Pierre CHAULET, inizialmente presidente della commissione d'inchiesta sul progetto "Bus Bords de Marne", non è in grado di svolgere questa missione per motivi personali indipendenti dalla sua volontà. La presidenza della suddetta inchiesta pubblica è trasferita ai signori Jean-Marie PAULOT e Sylvie COMBEAU, entra a far parte della commissione d'inchiesta come membro titolare.

Composizione della commissione d'inchiesta

  • Sig. Jean-Marie PAULOT - Presidente
  • Sig.ra Brigitte BOURDONCLE - Commissario per le indagini
  • Sig.ra Sylvie COMBEAU - Commissario per le indagini
Per saperne di più sull'inchiesta pubblica sul registro digitale