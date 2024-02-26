Scopri tutte le evoluzioni del progetto Bus Bords de Marne dalla consultazione preliminare!

Il progetto è stato oggetto di numerose evoluzioni, in collaborazione con tutte le comunità e i partner interessati, al fine di tenere conto delle vostre opinioni e osservazioni espresse durante la consultazione preliminare tenutasi nel 2020-2021. Questo lavoro di studio ha portato alla finalizzazione del piano di progetto, che è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 7 dicembre 2023. Questo documento presenta le caratteristiche tecniche del Bus Bords de Marne, il suo percorso, le sue stazioni, il suo costo e il suo programma.

Il sito web del progetto Bus Bords de Marne è stato rinnovato per presentare questi sviluppi, offrendo una panoramica degli obiettivi del progetto e dei principi di sviluppo adottati in questa fase. Potrai esplorare il percorso del Bus Bords de Marne per settore, grazie a un focus su 7 sezioni distinte, ognuna illustrata con prospettive, un video a bordo del futuro Bus Bords de Marne e una vista a 360 ° delle stazioni. Troverete anche leprossime fasi del dialogo.