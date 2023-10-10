Newsletter n°2: il progetto sta diventando più chiaro!
Dalla consultazione preliminare all'inverno 2020-2021 e dalla sua valutazione nella primavera 2021, il progetto Bus Bords de Marne sta diventando più chiaro. Scopri un rapporto sullo stato di avanzamento del progetto nella newsletter n°2!
Gli studi preliminari hanno alimentato numerosi scambi con le comunità, consentendo di specificare le diverse componenti del progetto integrando le lezioni apprese dalla consultazione. Dopo questa fase di lavoro, il Concept Scheme sarà finalizzato alla fine del 2023 e servirà da supporto per l'inchiesta pubblica. Questo schema dettagliato dettaglia il percorso finale, l'inserimento, il costo e il programma del progetto: è un passo essenziale nella definizione di qualsiasi progetto di trasporto pubblico.
Sono previsti 2 nuovi incontri di dialogo:
- dal 16 ottobre al 12 novembre 2023: una consultazione preliminare all'inchiesta pubblica e specifica sulla compatibilità dei documenti urbanistici di Perreux-sur-Marne
- Nel 2024: l'indagine di pubblica utilità che permetterà di conoscere l'evoluzione del progetto e di raccogliere le opinioni di tutti gli stakeholder (residenti, utenti, commercianti, aziende, comunità, ecc.).