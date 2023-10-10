Newsletter n°2: il progetto sta diventando più chiaro!

Dalla consultazione preliminare all'inverno 2020-2021 e dalla sua valutazione nella primavera 2021, il progetto Bus Bords de Marne sta diventando più chiaro. Scopri un rapporto sullo stato di avanzamento del progetto nella newsletter n°2!

Gli studi preliminari hanno alimentato numerosi scambi con le comunità, consentendo di specificare le diverse componenti del progetto integrando le lezioni apprese dalla consultazione. Dopo questa fase di lavoro, il Concept Scheme sarà finalizzato alla fine del 2023 e servirà da supporto per l'inchiesta pubblica. Questo schema dettagliato dettaglia il percorso finale, l'inserimento, il costo e il programma del progetto: è un passo essenziale nella definizione di qualsiasi progetto di trasporto pubblico.

Sono previsti 2 nuovi incontri di dialogo: