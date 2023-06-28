Ancora qualche posto disponibile per partecipare al workshop-focus di domani mattina sull'area del "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay"
Data di pubblicazione: 22 gennaio 2021
Domani, sabato 23 gennaio 2021, dalle 9:00 alle 12:00, si svolgerà il workshop-focus sull'area "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay".
Ci sono ancora 15 posti disponibili! Registrati qui
Il workshop si svolgerà come segue:
- INTRODUZIONE
- PARTE 1: Presentazione del settore: Carrefour du Général Leclerc in Val de Fontenay
- PARTE 2: Workshop di sottogruppo
- PARTE 3: Restituzione in plenaria
- CONCLUSIONE