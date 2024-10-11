Inchiesta pubblica dal 14 ottobre al 13 novembre 2024: informati ed esprimiti!
Il progetto Bus Bords de Marne entra in un'inchiesta pubblica, un passo importante. Il suo scopo è quello di raccogliere tutti i pareri sul progetto al fine di consentire alla Commissione d'inchiesta di formulare un parere motivato sulla sua pubblica utilità.
Come esprimere la propria opinione e partecipare all'inchiesta pubblica?
Durante le 4 settimane di indagine, dal 14 ottobre al 13 novembre 2024, ti vengono proposte diverse modalità per scambiare con uno o più membri della commissione d'inchiesta indipendente, per riferire le tue opinioni e le tue domande sul progetto.
Partecipa all'incontro pubblico
Martedì 5 novembre 2024 alle 19:30 presso il municipio di Neuilly-sur-Marne, nella sala matrimoni, al primo piano
Consulta il fascicolo dell'indagine e dai la tua opinione
- Sul sito dedicato all'indagine: www.registre-numerique.fr/dup-projet-bus-bord-de-marne
- Nei locali delle permanenze e nelle 3 prefetture interessate
- Per lettera alla commissione d'inchiesta: al presidente della commissione d'inchiesta sul progetto Bus Bord de Marne
Prefettura di Val-de-Marne
DCPPAT/BEPUP
21/29 avenue du Général de Gaulle
94 000 CRÉTEIL
- Per posta elettronica alla commissione d'inchiesta: [email protected]
È inoltre possibile visualizzare il pacchetto informativo qui.
Scambio con la commissione d'inchiesta
Permanenza in municipio
Municipio di Perreux-sur-Marne:
Al primo piano, nella sala commissioni
- Martedì 15 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
- Lunedì 28 ottobre dalle 8:30 alle 11:30
- Mercoledì 13 novembre dalle 14:30 alle 17:30
Città di Fontenay-sous-Bois
Servizi tecnici e urbanistica, Direzione dello sviluppo urbano, 6 rue de l'Ancienne Mairie
- Martedì 15 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
- Venerdì 8 novembre dalle 9:00 alle 12:00
Comune di Neuilly-Plaisance
Sala degli eletti
- Sabato 19 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
- Venerdì 8 novembre dalle 14:00 alle 17:00
Comune di Neuilly-sur-Marne
Al secondo piano, nella sala Guérin
- Sabato 19 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
- Giovedì 31 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
- Venerdì 8 novembre dalle 15:00 alle 18:00
Municipio di Gagny
Salone Lucien Millet
- Lunedì 14 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
- Martedì 29 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
Comune di Gournay-sur-Marne
Sala Matrimoni
- Venerdì 18 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
- Mercoledì 30 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
Municipio di Chelles
Sala del Consiglio Comunale
- Sabato 19 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
Hotline mobili
- Gare Val de Fontenay: sul piazzale della stazione RER, martedì 29 ottobre dalle 9:30 alle 12:00
- Stazione Neuilly-Plaisance: sul piazzale della stazione RER, martedì 29 ottobre dalle 15:00 alle 18:00
- Gare Chelles-Gournay: sul piazzale della stazione RER, lunedì 4 novembre dalle 14:00 alle 17:00
Trovate tutte le informazioni sul sito dedicato all'inchiesta pubblica