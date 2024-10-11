Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Inchiesta pubblica dal 14 ottobre al 13 novembre 2024: informati ed esprimiti!

Il progetto Bus Bords de Marne entra in un'inchiesta pubblica, un passo importante. Il suo scopo è quello di raccogliere tutti i pareri sul progetto al fine di consentire alla Commissione d'inchiesta di formulare un parere motivato sulla sua pubblica utilità.

Come esprimere la propria opinione e partecipare all'inchiesta pubblica?

Durante le 4 settimane di indagine, dal 14 ottobre al 13 novembre 2024, ti vengono proposte diverse modalità per scambiare con uno o più membri della commissione d'inchiesta indipendente, per riferire le tue opinioni e le tue domande sul progetto.

Partecipa all'incontro pubblico

Martedì 5 novembre 2024 alle 19:30 presso il municipio di Neuilly-sur-Marne, nella sala matrimoni, al primo piano

Consulta il fascicolo dell'indagine e dai la tua opinione

  • Sul sito dedicato all'indagine: www.registre-numerique.fr/dup-projet-bus-bord-de-marne
  • Nei locali delle permanenze e nelle 3 prefetture interessate
  • Per lettera alla commissione d'inchiesta: al presidente della commissione d'inchiesta sul progetto Bus Bord de Marne
    Prefettura di Val-de-Marne
    DCPPAT/BEPUP
    21/29 avenue du Général de Gaulle
    94 000 CRÉTEIL
  • Per posta elettronica alla commissione d'inchiesta: [email protected]

È inoltre possibile visualizzare il pacchetto informativo qui.

Scambio con la commissione d'inchiesta

Permanenza in municipio

Municipio di Perreux-sur-Marne:

Al primo piano, nella sala commissioni

  • Martedì 15 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
  • Lunedì 28 ottobre dalle 8:30 alle 11:30
  • Mercoledì 13 novembre dalle 14:30 alle 17:30

Città di Fontenay-sous-Bois

Servizi tecnici e urbanistica, Direzione dello sviluppo urbano, 6 rue de l'Ancienne Mairie

  • Martedì 15 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
  • Venerdì 8 novembre dalle 9:00 alle 12:00

Comune di Neuilly-Plaisance

Sala degli eletti

  • Sabato 19 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
  • Venerdì 8 novembre dalle 14:00 alle 17:00

Comune di Neuilly-sur-Marne

Al secondo piano, nella sala Guérin

  • Sabato 19 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
  • Giovedì 31 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
  • Venerdì 8 novembre dalle 15:00 alle 18:00

Municipio di Gagny

Salone Lucien Millet

  • Lunedì 14 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
  • Martedì 29 ottobre dalle 9:00 alle 12:00

Comune di Gournay-sur-Marne

Sala Matrimoni

  • Venerdì 18 ottobre dalle 14:00 alle 17:00
  • Mercoledì 30 ottobre dalle 9:00 alle 12:00

Municipio di Chelles

Sala del Consiglio Comunale

  • Sabato 19 ottobre dalle 9:00 alle 12:00

Hotline mobili

  • Gare Val de Fontenay: sul piazzale della stazione RER, martedì 29 ottobre dalle 9:30 alle 12:00
  • Stazione Neuilly-Plaisance: sul piazzale della stazione RER, martedì 29 ottobre dalle 15:00 alle 18:00
  • Gare Chelles-Gournay: sul piazzale della stazione RER, lunedì 4 novembre dalle 14:00 alle 17:00

Trovate tutte le informazioni sul sito dedicato all'inchiesta pubblica