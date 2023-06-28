Test di autobus biarticolati alla stazione di Chelles

Data di pubblicazione: 14 aprile 2023

Nell'ambito degli studi del progetto Bus Bords de Marne, martedì 18 aprile 2023 tra le 9:30 e le 12:00 saranno effettuate prove di virata con un autobus biarticolato di 24 metri utilizzato sulla rete Metz Métropole tra le 9:30 e le 12:00.

Il personale di Île-de-France Mobilités, le autorità locali, la polizia municipale e i trasportatori saranno presenti per garantire il regolare svolgimento dei test, garantire il flusso di passeggeri davanti alla stazione e gestire il traffico su Avenue de la Résistance.

L'autobus arriverà la mattina presto in convoglio su Avenue Gendarme Castermant (presso le officine comunali). Anche la polizia municipale sarà presente in questo luogo per gestire il traffico.

Facciamo ogni sforzo per ridurre al minimo le interruzioni durante i test e vi ringraziamo per la vostra comprensione.