Orari aggiornati per i viaggiatori e gli incontri di prossimità!

Data di pubblicazione: 15 gennaio 2021

A seguito dell'annuncio del Primo Ministro del 14/01 che anticipa il coprifuoco alle 18:00 (misure sanitarie legate alla pandemia), vi informiamo che gli incontri di viaggio e di prossimità sono mantenuti nelle stesse date con nuovi orari:

Lunedì 18 gennaio dalle 16:00 alle 18:00 – Incontro passeggeri e prossimità

Parvis de la piscine Belvaux tra 2 fermate della linea 113 – Le Perreux-sur-Marne

Martedì 19 gennaio dalle 16 alle 18 – Incontro viaggiatori

Stazione ferroviaria Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois

Domenica 24 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 – Incontro locale

Avenue du Maréchal Foch di fronte al Marché du Centre-Ville – Neuilly Plaisance

Martedì 26 gennaio dalle 16 alle 18 – Incontro viaggiatori

Stazione ferroviaria di Chelles-Gournay

Giovedì 28 gennaio dalle 7:30 alle 9:30 – Incontro passeggeri e prossimità

Fermata 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

Rimani informato in tempo reale sui potenziali cambiamenti legati alla crisi sanitaria o sulle prossime notizie sul progetto: iscriviti quiper ricevere un avviso