Autobus articolati per la linea 113 in attesa del Bus Bords de Marne

Data di pubblicazione: 22 giugno 2022

Ile-de-France Mobilités continua il suo impegno per migliorare il traffico degli autobus, il servizio locale e il comfort dei passeggeri a breve termine. In attesa della messa in servizio del Bus Bords de Marne, cinque autobus standard della linea 113 sono stati sostituiti il 20 giugno 2022 da autobus articolati più spaziosi.

Il prossimo passo è trovare un nuovo sito per ospitare una flotta completa di veicoli articolati. Infatti, oggi i centri operativi bus del settore sono saturi. Ile-de-France Mobilités lavora in stretta collaborazione con le autorità locali, e in particolare con la città di Neuilly-sur-Marne, per offrirti un viaggio più piacevole!