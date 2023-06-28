Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Iscrivetevi al workshop di consultazione "Focus sul Carrefour Leclerc e sul triangolo Val de Fontenay"!

Data di pubblicazione: 19 gennaio 2021

Un workshop-focus sull'area "Carrefour Leclerc / triangolo Val de Fontenay" è organizzato da Ile-de-France Mobilités questo sabato, 23 gennaio 2021, dalle 9:00 alle 12:00, in videoconferenza.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili!  Per partecipare, registrati cliccando qui

Il workshop si svolgerà come segue:

  • INTRODUZIONE
  • PARTE 1: Presentazione del settore: dall'incrocio del generale Leclerc alla Val de Fontenay
  • PARTE 2: Workshop di sottogruppo: raccolta di opinioni/osservazioni/contributi sul progetto presentato
  • PARTE 3: Restituzione dei lavori dei sottogruppi in plenaria
  • CONCLUSIONE